ارتفاع مبيعات السيارات في الدول الأوروبية

ما زال قطاع السيارات يعاني بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية، بعد أكثر من 10 أشهر من ظهور بداية الأزمة في شهر ديسمبر من العام الماضي في الصين للمرة الأولى.

وبعد كل هذه الشهور العديدة، ما زالت تتأثر مبيعات السيارات وانخفضت بشدة في العديد من دول العالم ولكنها ارتفعت في دول أيضا مثل بلجيكا ورومانيا وغيرها.

بحسب ما أعلن عنه اتحاد الصناعة الأوروبي ACEA، فانخفضت مبيعات السيارات فى دول أوروبا خلال شهر أغسطس الماضي إلى 18%، ولكنها ارتفعت في بعض دول أوروبا بنسبة كبيرة وأولها النرويج.

بحسب بيانات ACEA، فارتفعت مبيعات السيارات في النرويج خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 52%، وسجلت مبيعات وصلت إلى 16,427 سيارة.

وعلى أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 110,864 سيارة.

ارتفاع 44.5% في مبيعات رومانيا

واحتلت المركز الثاني دولة رومانيا، حيث سجلت مبيعات 16,129 سيارة خلال أغسطس الماضي بارتفاع 44.5%، وأيضا ارتفعت مبيعاتها على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت مبيعات وصلت الى 78,791 سيارة خلال تلك الفترة.

وفي المركز الثالث جزيرة آيسلندا التي تقع في شمال المحيط الأطلسي وعدد سكانها يبلغ 320 ألف نسمة فقط، سجلت هذه الجزيرة الصغيرة مبيعات بلغت 801 سيارة فقط خلال أغسطس الماضي، بارتفاع بنسبة 34%.

أما على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس، فارتفعت مبيعاتها بنسبة 37% وسجلت مبيعات وصلت إلى 8,589 خلال تلك الفترة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.

ارتفاع 25% في مبيعات أيرلندا

أما أيرلندا، فارتفعت مبيعاتها بنسبة 25% خلال أغسطس الماضي، وسجلت مبيعات وصلت إلى 6,007 سيارة، وارتفعت مبيعاتها على أساس سنوي أيضا.

وسجلت مبيعات وصلت إلى 96,296 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس بارتفاع بنسبة 22%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي المركز الخامس دولة لاتفيا، التي تبلغ مساحتها أقل من 63 ألف كم مربع وسكانها أقل من 2 مليون نسمة، سجلت هذه الدولة الصغير مبيعات بلغت 1,272 سيارة خلال أغسطس، بارتفاع بنسبة 14.3%.

وارتفعت مبيعاتها أيضا على أساس سنوي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت مبيعات 10,516 سيارة خلال تلك الفترة.

واحتلت دولة كرواتيا المركز الأخير حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة ضئيلة وصلت إلى 8% حيث سجلت مبيعات 2,815 سيارة خلال أغسطس الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعاتها بنسبة 37% تقريبا، حيث سجلت مبيعات 7,571 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس.