«يخص أيزيس وأوزوريس».. الآثار تعلن تفاصيل الكشف الأثري بتل الفراعين

أكد الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن البعثة الأثرية المصرية العاملة بمعبد تل الفراعين «بوتو» بمحافظة كفر الشيخ، اكتشفت بعض الأدوات المستخدمة في الطقوس الدينية بالمعبد، وذلك ضمن خطة الحفائر الأثرية التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار.

عشماوي: الاكتشافات الأثرية إحدى صور مصر الناعمة خارجياً

وأوضح «عشماوي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الاكتشافات التي تتم في مصر، ترسل رسائل إيجابية لدول العالم عن مصر وتاريخها العريق والكبير، «ده أحد صور مصر الناعمة وتاريخنا اللي بيعتبر أساس اهتمام العالم كله لأنه الصفحة الأولي من تاريخ الحياة البشرية».

عشماوي: «عندنا بعثه شغالة هناك من سنوات»

وأكد أن الموقع الذي تم فيه اكتشاف المعبد أحد المواقع الهامة في منطقة الدلتا طبقا لأسطورة أيزيس وأوزوريس، وهو أحد أهم المناطق لما قبل بداية التاريخ المصري، لافتا إلى أن الموقع يعمل فيه حاليا بعثة علمية والدور الخاص بالمجلس الأعلي للأثار هو الكشف الأبرز، «عندنا بعثه شغاله هناك من سنوات وبدأت من عده سنوات في حفائر بجوار المعبد، ضمن مجموعة بعثات لاكتشاف تلك المنطقة الهامة».

أدوات تستخدم في أداء شعائر الخدمة الدينية للمعبودة حتحور

وأكد أن الكشف يُعد من الاكتشافات المهمة نظرًا لأنه يضم الأدوات التي استخدمت فعليًا في القيام بأداء شعائر وطقوس الخدمة اليومية الدينية للمعبودة حتحور، ويرجح أنها وُضعت بشكل سريع أسفل مجموعة من الكتل الحجرية المرصوصة بشكل منتظم أعلى تبة من الرمل في جنوب معبد الإلهة واجيت بتل الفراعين «بوتو».