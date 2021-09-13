زيارة «وكالة الجداوي» جنوب الأقصر بنفس تذكرة معبد إسنا

أعلن حسين الحداد مدير عام منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بإسنا وأرمنت، عن استمرار فتح الزيارات الرسمية لـ وكالة الجداوي والتي تُعد أحد أشهر الوكالات في الصعيد والتي تعود للعصر العثماني، أنشأها المماليك لتكون مقرًا للتجارة بين محافظات وسط وشمال وجنوب الصعيد، فضلًا عن كونها نقطة الإلتقاء بين دول السودان من الجنوب ومحافظات مصر من الناحية الأخرى.

دخول وكالة الجداوي بنفس تذكرة معبد إسنا

وأوضح «الحداد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تذكرة دخول وكالة الجداوي التي تم افتتاحها مؤخرًا من قبل السفير الأمريكي جوناثان كوهين بالقاهرة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بنفس سعر تذكرة دخول معبد الكرنك بقيمة 10 جنيهات فقط، لإنعاش حركة الزيارات لوكالة الجداوي وتشجيع السيُاح على زيارتها.

وكالة الجداوي ..آخر وكالة في الصعيد

وبحسب مدير الآثار الإسلامية والقبطية بإسنا وأرمنت، دخلت الوكالة ضمن مشروع إعادة اكتشاف التراث والحفاظ عليه، من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث بدأ المشروع منذ نحو ثلاثة أعوام، وتُعتبر الوكالة آخر وكالة في الصعيد تظل بحالتها منذ أن تم إنشائها في عصر الدولة العثمانية.

وأكد استمرار أعمال التطوير والترميم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمنطقة المحيطة بمعبد إسنا بالكامل، حيث تضم تلك المنطقة وكالة الجداوي التي تم الانتهاء من ترميمها، فضلًا عن شارع القيسارية ومنطقة السوق السياحي بالمنطقة المحيطة بمعبد إسنا، حتى يكتمل المشروع بالكامل.