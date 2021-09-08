يضم ثلاث حضارات.. 10 معلومات عن معبد الأقصر

يعتبر معبد الأقصر، هو الأشهر في المعالم الأثرية داخل المحافظة السياحية، فهو يتمتع بموقع متميز، فضلًا عن كونه ضمن أكثر المناطق الأثرية زيارة من قبل السياح لموقعه في وسط مدينة الأقصر، كما يواجه كورنيش النيل من الخلف، ويضم عدة حضارات متنوعة مرت عليه على مدى تاريخ طويل وحافل بالإنجازات.. وهناك العديد من المعلومات لا يعلمها الكثيرون عن معبد الأقصر، إليكم أبرز المعلومات.

· يضم معبد الأقصر الفرعوني، ثلاث حضارات الفرعونية، والإسلامية والقبطية، كما شهد العديد من الأحداث التي تعود لعدة عصور مختلفة على مر التاريخ.

· المعبد الوحيد في مصر يعلوه مسجد وأطلال كنيسة كانت تعود للعصر القبطي في العصور القديمة، لكنه هو الأقدم حيث تم الإنشاء أعلاه.

· شهد أحداثا متميزة منها نشر دعوة سيدي أبو الحجاج الأقصري داخل المحافظة السياحية، حيث أنشأ مسجدًا أعلاه وهو مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري.

· شهد المعبد كذلك إنشاء كنيسة قديمة كانت تحكمها سيدة قوية أصلها روماني، وتم إنشاء هذه الكنيسة أعلى المعبد قبل أن يتم الحفر والعثور عليه أسفلها.

· يعلو معبد الأقصر «مسجد أبو الحجاج الأقصري» وهو يحتوي على مقام سيدي أبو الحجاج وعدد من أبنائه، كما يحتوي على مقام السيدة تريزا القبطية.

· المعبد يربطه طريق الكباش معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، وهو المشروع الجاري إنشاؤه واستكمال الأعمال به.

·سُمي بهذا الاسم لكونه في وسط مدينة الأقصر، وهو يضم الكثير من القطع والأحجار الأثرية، عُثر عليها أسفله أثناء عمليات الحفر.

· كان يضم حرم معبد الأقصر أشهر قصر تاريخي يعود لـ 120عامًا، وهو قصر توفيق باشا أندراوس، وتم إزالته وهدمه مؤخرًا لأسباب فنية حيث أصيبت جدران التشققات والتصدعات حسب مسؤولي المحافظة.

· ضمن أكثر المعابد جذبًا للسياح من مختلف الجنسيات من دول العالم.

· أطلق عليه المصريون القدماء عليه، «ايبت رسيت» وهو يعني «الحرم الجنوبي» لموقعه داخل طيبة القديمة «مدينة الأقصر في العصر الحالي».