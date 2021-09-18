السياحة تروج للشرقية بفيديو قصير ضمن حملة محافظة كل يوم

نشرت وزارة السياحة والآثار، على منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وعلى صفحة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجي عن محافظة الشرقية، ضمن حملتها للترويج السياحي للمحافظات المصرية وإبراز المقومات السياحية والأثرية لها، وذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذه المواقع، وتستمر الحملة لمدة 27 يومًا بواقع محافظة كل يوم، احتفالًا بيوم السياحة العالمي، الذي يتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل عام.

محافظة الشرقية:

ومحافظة الشرقية هي إحدى محافظات الوجه البحري وتقع في دلتا مصر، وتزخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية، حيث توجد بها مجموعة من التلال الأثرية، منها تل بسطا وتل الدفنة، والمناطق الأثرية، منها صان الحجر التي خرجت منها كنوز ذهبية وفضية معروضة الآن في المتحف المصري بالتحرير.

ومن الآثار الإسلامية بها مسجد قايتباي، ومنزل أحمد عرابي، وضريح أبو مسلم، ومسجد عبدالعزيز رضوان، ومسجد محمد علي، وتتميز الشرقية بخيولها الأصيلة.