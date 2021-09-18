«العربي الأفريقي» يوقع تمويلاً بـ1.3 مليار جنيه لاستكمال «بارك ستريت»

وقع البنك العربى الأفريقى الدولى، عقد تمويل متوسط الأجل مع شركة سكاى للاستثمارات وإدارة الأصول العقارية لتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع بارك ستريت بالشيخ زايد بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وقام البنك بدور المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية وبنك الحساب، بينما قامت شركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى التابعة لمجموعة العربى الأفريقى الدولى بدور وكيل الضمان، بحسب بيان البنك.

وتم التوقيع على عقد القرض بحضور كل من شريف علوى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى، والمهندس أيمن فتحى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاى لتملك وإدارة المشروعات.

وقام مكتب درينى وشركائه بدور المستشار القانونى بينما قام مكتب AGAC بدور المستشار الهندسى المستقل وشركة كابكس إيجيبت بدور المستشار المالى للعميل.

وقال شريف علوى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى: «ندعم ونساند الاستثمار فى الأنشطة التجارية لإيماننا بدوره المحورى فى تنشيط الاقتصاد المصرى وتوفير مختلف الخدمات الإدارية والتجارية لمختلف شرائح المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل، وسعداء بالتعاون مع شركة سكاى ونتطلع لمزيد من الشراكات المثمرة حيث إنها ستقدم المزيد من الدعم لخطط الدولة فى مجال إنعاش الاقتصاد المصرى وتقليص البطالة».

ومن جانبه، قال أيمن فتحى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاى لتملك وإدارة المشروعات: «إنه يشرفنا نحن شركة سكاى لتملك وإدارة المشروعات أن نعلن بدء التعامل مع البنك العربى الأفريقى الدولى لدمج جميع الاتفاقيات المالية السابقة لمجموعة شركة سكاى والتى تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه بالإضافة إلى بعض استثمارات أخرى المتبقى منها داخل بارك ستريت بمبلغ قيمته نحو ثلاثمائة مليون».

وتتبع شركة سكاى لتملك وإدارة المشروعات نهجاً استراتيجياً لبناء مشاريع عقارية أخرى كثيرة فى المستقبل القريب.

وعلقت الدكتورة أمانى سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الأفريقى الدولى: «يمتلك العربى الأفريقى الدولى الخبرة والكفاءة التى تجعله الشريك المثالى فى مجال تمويل الأنشطة التجارية وله خبرة طويلة فى تقديم حلول متكاملة توفر السيولة اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار، بالإضافة إلى وجود إحدى أذرع المجموعة المتمثلة فى شركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلى فى القيام بدور وكيل الضمان لمثل هذا النوع من الأنشطة، ما يعطى للبنك طابعاً تنافسياً فى التوسع فى تقديم تلك الخدمات المالية المتنوعة لعملائنا».