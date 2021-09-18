فاركو يضم عمرو جمال

أعلنت إدارة نادي فاركو، التعاقد مع عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والأهلي السابق، لمدة ثلاثة مواسم، في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبدالعاطي.

ويعد عمرو جمال الصفقة الـ14 لنادي فاركو، استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون، قادما من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري، قادما من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، وعبدالله بكري ومحمود حمادة ثنائي بيراميدز، وأحمد مودي من مصر للمقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي، وأحمد الصغيري لاعب أسوان، وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي، ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ، وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي، ومحمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

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