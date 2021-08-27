مصدر: كارتيرون طلب 5 صفقات في الموسم الجديد

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن لجنة الكرة بالقلعة البيضاء، التي تضم حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وفاروق جعفر المستشار الفني للنادي، استقرت بشكل كبير على الصفقات التي سيتم التعاقد معها بداية من الموسم الجديد.

وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت» على أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، طلب من لجنة الكرة التعاقد مع 5 لاعبين في مراكز الدفاع والوسط والهجوم والجناح الأمامي والظهير الأيسر، واللجنة وافقت على مطالبه.

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