قانوني عن تصوير الفتيات داخل الحمام: يشمل 3 تهم وعقوبتها الحبس

داخل حمام حريمي بمطعم شهير في مصر الجديدة، قادت المصادفة وحدها إحدى الفتيات للانتباه لوجود هاتف محمول معلق في سقف الحمام، ومفتوح على وضع تشغيل تصوير الفيديو لتصوير الفتيات في أوضاع مخلة، الأمر الذي قاد الفتاة لإبلاغ الشرطة التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وأُلقي القبض على مالك الموبايل، وهو أحد العاملين بالمطعم.

الواقعة، التي تداولها رواد السويشال ميديا، انتهت بالصلح بين الفتاة والمطعم، بعد تنازلها عن المحضر وفصل العامل من المكان نهائيًا، بعد أن عمل لصالحه لمدة 5 أيام فقط، ولكن صدى الأمر لم ينتهِ بعد، وتساءل كثيرون عن عقوبة من يقوم بذلك الفعل المشين، وكيفية تعامل القانون مع أمثاله.

أستاذ قانون: ما فعلته الفتاة شجاعة.. والقانون يدين الفاعل

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، إن ما فعله ذلك الشخص يعاقب عليه القانون ويظهره في خانة المدان، لأنه بذلك سبب الذعر للفتيات واخترفق حياتهن الخاصة دون رغبة منهن، مثنيًا على شجاعة الفتاة، التي فضحت الأمر للرأي العام حتى تحذر غيرها.

3 تهم لتصوير الفتيات دون علمهن

وأضاف «سعداوي» لـ«الوطن»، أن من يقوم بمثل هذا الأمر يواجه 3 تهم أمام القانون، الأولى هي اختراق الحياة الخاصة وعدم احترام الخصوصية، وهو ما تعاقب عليه المادة 309 من قانون العقوبات، بالحبس لمدة عام وإذا أعاد نشر الصور أو المقاطع يحبس لمدة عامين.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن التهمة الثانية هي تصوير شخص بدون علمه والاحتفاظ بصوره أو مقاطع فيديوهات لإنسان بدون علمه، طبقًا للقانون رقم قانون 175 لسنة 2018، وعقوبتها الحبس أيضًا لمدة سنة، لافتًا إلى أنه حال محاولة مساومة أي فتاة بصورة أو فيديو، يقع تحت خانة التهديد أو الشروع في التهديد، وهي جناية فقًا للمادة 326 و327.