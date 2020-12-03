بعد واقعة فتاة "سقارة".. أماكن تصوير "فوتوسيشن" دون رسوم أو تصريح

مع اندثار الاستوديوهات الفوتوجرافية التي كانت طريقة تقليدية لتوثيق صور حفلات الزفاف والخطوبة، انتشر في الآونة الأخيرة اللجوء لجلسات التصوير في الأماكن الخارجية، مثل الحدائق والأماكن الأثرية والشوارع العامة والكافيهات، بما يعرف بـ"الفوتوسيشن"، وتضع بعض هذه الأماكن رسومًا معينة مقابل تصريح دخول الكاميرا والبعض الآخر يسمح بالتصوير بشكل مجاني.

وفي هذا الصدد، ترصد "الوطن"، بعض الأماكن المناسبة لتوثيق صور الزفاف والخطوبة والمناسبات دون الحاجة لرسوم أو تصريح بالتصوير على النحو التالي:

شارع المعز

يعتبر شارع المعز من أفضل الأماكن لالتقاط الصور التذكارية التي يظهر خلفها المساجد الضخمة ومعالم التاريخ، ولا توجد حاجة لدفع رسوم للتصوير داخل الأماكن الأثرية؛ ويعد شارع المعز الذي يتصل بمنطقة الحسين، وجهة جيدة لالتقاط صور بجودة عالية لتوثيق حفلات الخطوبة والزفاف.

حديقة العروبة

وتقع حديقة العروبة في شارع صلاح سالم، ويمكنك التقاط الصورة المميزة بها دون الحاجة لأي تصريحات طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، وهي مليئة بالمناظر الطبيعية من الأشجار والزهور.

قصر عائشة فهمي

يقع أمام النيل مباشرة في شارع عزيز أباظة بالزمالك، مصمم على الطريقة الإيطالية ويحتوي على نحو 48 غرفة، كما تجد بالدور الأرضي والأول من القصر أشكالًا وزخارف مختلفة، والشبابيك الخارجية مصممة من الزجاج المعشق بالرصاص، أما الأرضيات فمعظمها من الباركيه المشغول، ويفتح القصر أبوابه مجانًا أمام الزوار يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً عدا الجمعة، وذلك باستخدام كاميرا الموبايل فقط دون استخدام "الفلاش" ويمنع دخول الكاميرات الفوتوغرافية.

القناطر الخيرية

تعد من الأماكن المميزة لالتقاط الصور التذكارية لما بها من خضرة ومياه صافية، تقع بمحافظة القليوبية، ويتفرع فيها نهر النيل إلى فرعي رشد ودمياط، ما يجعلها منطقة ذات خلفية جيدة للتصوير، إضافة لامتلاكها العديد من الحدائق والمنتزهات.

دير الأنبا سمعان بالمقطم

يتميز دير الأنبا سمعان بأنّه منحوت بالكامل في صخرة جبل المقطم، وذو مساحة ضخمة لذلك يعتبر أكبر دير مصري، ويفضله الكثيرون للتصوير، خاصة أنّه يظهر بشكل مميز في البانوراما.

كوبري المانسترلي بالمنيل

ويعد كوبري المانسترلي بمنطقة المنيل أحد الخيارات التي يمكنك اللجوء إليها أيضًا لعمل فوتوسيشن مميز لحفل زفافك.

شوارع المعادي والزمالك ووسط البلد

تعد شوارع مناطق المعادي والزمالك ووسط البلد، من الأماكن المناسبة لالتقاط صور مميزة يوثق بها العشاق يومهم الخاص، ومن أبرزها في المعادي، منطقة دجلة وثكنات المعادي، ومنطقة كورنيش النيل بالزمالك والمعادي، وشوارع وسط البلد، مثل ميدان طلعت حرب، ويفضل التقاط هذه الصور في الصباح الباكر لتجنب الزحام.

كوبري تحيا مصر

أصبح كوبري تحيا مصر بمحور روض الفرج، مقصدًا لعشرات المواطنين في التقاط الصور من أعلى الكوبري والاستمتاع برؤية نهر النيل عبر الممشى الزجاجي بالكوبري، وأصبح مقصدًا للعشاق ومكانا مناسبا لجلسات التصوير.

مدخل مدينتي

يعتبر مدخل مدينتي منطقة مميزة ومجانية لا تحتاج رسوم دخول أو رسوم تصريح كاميرا لالتقاط الصور التذكارية.

يذكر أنّ هناك حالة من الجدل أثارتها جلسة التصوير التي شهدتها منطقة سقارة الأثرية والتي انتهت بالقبض على الفتاة وتدعى "سلمى الشيمي" عقب إحالة الأمر ببلاغ من رئيس المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري.