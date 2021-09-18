لميس الحديدي تنتقد التراخي في تطبيق إجراءات كورونا: الفيروس لسه موجود

أعربت الإعلامية لميس الحديدي، عن قلقها الشديد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في مصر، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحصول على اللقاحات المضادة للفيروس، كطوق نجاة في ظل تصاعد أرقام الإصابات، وعدم وجود علاج شافي من الفيروس حتى الآن.

نسبة إصابات كورونا في مصر تزداد 36% أسبوعيا

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا في مصر، في ظل الموجة الرابعة التي تشهدها البلاد، ووجود متحورات متعددة في هذه الموجة، موجهة حديثها للشعب المصري: «نحذر ولا بد من الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية، وتلقي اللقاحات، أصبحت الإصابات في مصر تزداد أسبوعيًا بنسبة 36%»، منتقدة حالة التراخي في الشارع المصري وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية أو الإقبال للحصول على اللقاحات.

لميس تتساءل: «لماذا التخاذل في الإجراءات»

وأشارت الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن فيروس كورونا لم ينتهي كي نجد هذا التخاذل في اتباع الإجراءات الاحترازية، موضحة أن الإجراءات والتدابير الوقائية فضلًا عن تلقي اللقاحات هي السبيل الأفضل لتجنب الإصابة، مؤكدة أن وزارة الصحة والسكان، قد ذكرت أن الأرقام الخاصة بالإصابات سوف تتصاعد، وصولًا إلى مطلع أكتوبر، إذ سيشهد أكتوبر المقبل، ذروة انتشار الفيروس.

أهمية لقاحات كورونا

وتابعت: «نحذر ثم نحذر بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، ونحصل على اللقاح خاصة أن التطعيم متوفر، بدلاً من العيش في حالة من القلق والذعر، علينا أن نحصل عليه، فهو لا يمنع الاصابة، لكنه يقلل من الأعراض الخطرة وتدهور الحالة، وما ينجم عنها من دخول المستشفى أو الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي أو غرف عناية مركزة».