لميس الحديدي: إقالة حسام البدري جاءت بعد أداء هزيل لمنتخب مصر

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة حسام البدري، قائلة: «أقيل المدير الفني للمنتخب بعد أداء منتخب مصر الهزيل أمام الجابون في مباراة بعد تعادل المنتخب أمام الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وذلك بعد الغضب العارم الذي إجتاح الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب المباراة».

كرة القدم أكثر ما يشغل المصريين

أضافت الحديدي خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»: « الحديث الآن الدائر على السوشيال ميديا هو ترشيح المصريين لمدربين خلفاً للمقال كابتن حسام البدري وإحنا عارفين إن كل المصريين بيحبوا الكورة وكلهم مدربين .. كون الكرة هي الشاغل الأكبر للمصريين».

وتابعت: «فيه خناقة كانت شغالة حول إقالة البدري وهل كان يستحق ذلك فعلاً من عدمه؟ لكن الجميع يجمع على الأداء الباهت للمنتخب المصري في مباراة الأمس وكنا حاسين كلنا الصراحة إننا كنا بنلعب حاجة غير الكرة اللي إحنا عارفينها».

الإقالة استجابة سريعة من اللجنة الثلاثية

أوضحت: «الاستجابة كانت سريعة من قبل اللجنة الثلاثية والتي قررت إقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة حسام البدري».

وأردفت: «من هو خليفة لحسام البدري؟ الكلام لازال كثيرًا والأسماء التي رشحت تتعلق بباتشيكو أو حسام حسن أو فينجادا وإيهاب جلال وغيره سواء كان المدرب سيكون مصريًا أو أجنبيًا».

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد قررت إقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب، بقيادة حسام البدري.

وعقد أعضاء الاتحاد اجتماعًا طارئًا اليوم الإثنين، بعد تعادل المنتخب أمام الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقررالاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.