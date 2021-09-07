لميس الحديدي: لن نستورد أي سلعة قابلة للتلف بعد فترة قصيرة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية لميناء الإسكندرية البحري لمتابعة اصطفاف عربات قطارات المونوريل وعربات المترو والقطار السريع، التي وصلت إلى أرض ميناء الإسكندرية، كانت رائعة، «العربات شكلها حلو جدًا، وستحدث نقلة نوعية كبرى في المواصلات في مصر»، موضحة أن الرئيس السيسي أطلق عدة رسائل مهمة خلال تلك الجولة، أولها استكمال منظومة الجمارك الجديدة بحلول مارس 2022.

جميع حلقات المنظومة مميكنة

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «ON»، أن الرئيس السيسي أكد على وزير المالية أن تكون جميع حلقات المنظومة مميكنة، وهذا ما شهدته منظومة الضرائب، فضلًا عن تشديده على ضرورة عدم دخول أي سلع للسوق المصري إلا إذا كانت خاضعة لأفضل المعايير العالمية وهي المعايير الأوروبية، مضيفة: «ده معناه أي سلعة هتدخل مصر ستكون جديدة ومميزة بمعنى محدش هيشتري ثلاجة أو مروحة تكون قابلة للتلف».

لن نستورد أي شيء قابل للتلف بعد فترة قصيرة

وتابعت الإعلامية لميس الحديدي: «مش هنستورد حاجة قابلة للتلف بعد فترة قصيرة، والسوق المصري مليء بالسلع غير المطابقة للمواصفات»، موضحة في الوقت ذاته أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تفقد صباح اليوم الثلاثاء، ميناء الإسكندرية البحري واطلع على عملية تطوير مرافقه، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.