أول صورة للأسيرين «كممجي» و«نفيعات» بعد القبض عليهما في جنين

نشرت قناة «مكان» الإسرائيلية على حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورة للأسيرين الفلسطينيين الأخيرين الفاريين من سجن جلبوع الإسرائيلي منذ حوالي أسبوعين، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، واللذان تم اعتقالهما في وقت سابق في مدينة «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت فجر اليوم، عملية عسكرية سريعة في مدينة جنين، وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، أن قوات خاصة مدعومة بقوات عسكرية كبيرة اقتحمت الحي الشرقي لمدينة جنين، وحاصرت عدة منازل وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه تم القبض على الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين الفاريين من سجن جلبوع الإسرائيلي منذ حوالي أسبوعين، أيهم كممجي ومناضل نفيعات، خلال عملية أمنية للجيش شرق مدينة جنين.

جيش الاحتلال: العملية لم تسفر عن إصابات في صفوف قواتنا

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن العملية لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنه ذكر تم اعتقال اثنين من المساعدين للأسيرين الفاريين.

وفي سياق متصل، وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي، منظومة «القبة الحديدية» على أهبة الاستعداد عقب اعتقال الأسيرين في جنين تحسباً لإطلاق صواريخ من قطاع غزة

وكان شاب فلسطيني، أصيب في وقت سابق من اليوم، خلال اشتباكات اندلعت مع جيش الإسرائيلي، في مدينة جنين، وتعرض الشاب الفلسطيني، للإصابة بعد أن اقتحمت قوات كبيرة ترافقها وحدات خاصة مدينة جنين من عدة محاور بحثا عن الأسيرين كممجي ونفيعات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شاهد اللحظات الأولى للاشتباك المسلح مع جيش الاحتلال داخل الحي الشرقي في جنين. pic.twitter.com/wTs7RhHPwX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 18, 2021

مشاهد جديدة للاشتباكات المسلحة مع جيش الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/I4Ot69AWNx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 18, 2021

وفي سياق متصل، أشار شهود عيان، إلى وقوع اشتباك مسلح بين فلسطينيين وجيش الاحتلال عند دوار الشهداء قرب بلدة قباطية أثناء انسحاب قوات الاحتلال من جنين.