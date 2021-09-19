كعب نسرين وشعر قصي وتجاهل القنوات لدرة.. أبرز لقطات حفل الفضائيات

شهد حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية بدورته الثانية عشر، مشاركة عدد كبير من النجوم من مختلف المجالات بين التلفزيون والسينما والغناء والإذاعة، كما شهد أيضا عدة لقطات كانت صاحبة البصمة الكبرى فى ذلك الحدث.

شعر قصي خولي

أبرز تلك اللقطات كان شعر الفنان السوري قصي خولي، حيث ظهر بشعر طويل لونه أصفر فى لوك غريب عليه، بعد النجاح الكبير الذى حققه فى مسلسل «2020»، موضحا أن اللوك خاص بمسلسل جديد يصوره من أجل إحدى المنصات الإلكترونية.

كعب نسرين طافش

كانت الفنانة السورية نسرين طافش، هي أولى الفنانات الحاضرات لحفل توزيع الجوائز، ولكنها اعتذرت عن التسجيل مع القنوات الفضائية ودخلت مسرعة إلى قاعة الحفل بسبب عدم قدرتها على الوقوف بسبب الكعب الذي كانت ترتديه في قدميها.

تجاهل القنوات لدرة التونسية

أما الفنانة التونسية درة، فكانت آخر الحاضرات لحفل توزيع الجوائز، حيث حضرت عقب توزيع أغلب الجوائز، ولذلك لم تجد إلا كاميرات قليلة من القنوات الفضائية التى اكتفت معها بأخذ لقطات لوصلها بدون التسجيل معها.