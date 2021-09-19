حسن الرداد أثناء تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز: كنت أتمنى يكونوا هنا

تمنى الفنان حسن الرداد، أثناء تسليمه تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز بمهرجان الفضائيات العربية، أن يكون الراحلان متواجدين لتسلم هذا التكريم.

وقال «الرداد»، عقب استلامه التكريم «أبلغ اعتذار إيمي ودنيا، وبيوصلوا شكرهم وامتنانهم عن التكريم، كنت أتمنى الحضور اليوم ويكون أستاذ سمير غانم ومدام دلال عبدالعزيز يستلموا الجائزة وأكون جالس وسطكم».

وأضاف «الحمدلله على كل شئ، حمايا العزيز أستاذ سمير غانم وحماتي وأمي مدام دلال عبدالعزيز، هما نموذجا للفنان الذي أتمنى الوصول مثلهم، وأتمنى أن أصبح في مكانتهما في قلوب الناس».

واختتم «هذا نتيجة كل الحب الذي لمسناه جميعا من الجمهور الفترة الماضية من سؤالهم على السوشيال ميديا واهتمامهم بنا».

رسائل دعم حسن الرداد لزوجته إيمي سمير غانم

وحرص الفنان حسن الرداد، على توجيه رسائل دعم إلى زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بعد الأزمات التي تعرضت لها مؤخرًا، والمُتعلقة بوفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث كتب مؤخرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة.. أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته».

وأضاف: «لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله، ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس»، متابعًا: «إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا، وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة، وأجمد كوميديانة في مصر كلها».