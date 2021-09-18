نسرين طافش: سعيدة بالتكريم في مهرجان القنوات الفضائية

أثار الفنان محمود حافظ، استياء مصوري ومراسلي القنوات التليفزيونية، في حفل توزيع جوائز الدورة الثانية عشر من مهرجان الفضائيات العربية، المُقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة. ودخل محمود حافظ، إلى القاعة مسرعًا، دون الاهتمام بالتقاط أي صور، على الـ«ريد كاربت»، غير مُبالٍ بدعوات مصوري المهرجان.

حالة من الفوضى وسوء التنظيم في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات العربية

كما شهد حفل توزيع جوائز الدورة الثانية عشر من مهرجان الفضائيات العربية، المُقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، حالة من الفوضى وسوء التنظيم على الـ«ريد كاربت».

وأثيرت حالة غضب بين مراسلي القنوات الفضائية، بسبب الازدحام الشديد على الـ«ريد كاربت»، حيث يتواجد عليها أكثر من 25 مصورا فوتوغرافيا، الأمر الذي يُعيق تصوير الفنانين، إذ خرجت العديد من الشكاوى لمسؤولي الحفل إثر ذلك.

نسرين طافش تسجل مع أغلب القنوات خلال المهرجان

وحضر المهرجان حتى الآن نسرين طافش، التي اهتمت بالتسجيل مع كافة القنوات الفضائية التي تغطي الحدث، وقالت نسرين لكاميرا «الوطن»، إنها سعيدة بالتكريم وأنه من التكريمات المميزة، وأكدت أنه ليس التكريم الوحيد لها هذا العام عن دورها في مسلسل «المداح»، مضيفة أنه من الأدوار القريبة للغاية إلى قلبها.

وعن فيلمها «أزمة قلبية»، قالت إنها عادت إلى القاهرة في الأيام الماضية، حيث كانت تصور في دبي باقي مشاهدها هناك، وقالت إن كواليس العمل جيدة للغاية.

ومن المقرر أن يكرم الحفل، عددا كبيرا من الفنانين، منهم أحمد فهمي، حنان مطاوع، روجينا، هنا الزاهد، نرمين الفقي، والدورة مهداه لدلال عبد العزيز وسمير غانم وسيستلم التكريم بدلا من دنيا وإيمي حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، وذلك للظروف النفسية التي يمر بها الثنائي في الوقت الحالي من إجهاد وغيرها.

وكانت دنيا وإيمي سمير غانم، أجلتا مشاريعهما الفنية في الفترة الأخيرة، بداية من مرض والدهما الراحل سمير غانم، ومن المقرر أن ستعدا للعودة للعمل مرة أخرى.