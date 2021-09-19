فيديو لـ المنزل الذي تم فيه اعتقال الأسيرين الفلسطينيين نفيعات وكممجي

نشرت شبكة «قدس» الإخبارية، أول فيديو من المنزل الذي اعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي منه الأسيرين الفاريين من سجن جلبوع الإسرائيلي في 6 سبتمبر الجاري، مناضل نفيعات وأيهم كممجي، في مدينة «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة.

اشتباكات مسلحة و3 إصابات برصاص الاحتلال وعدة اعتقالات..

فيديو من المنزل الذي اعتقل الاحتلال منه الأسيرين كممجي ونفيعات في جنين. pic.twitter.com/5N0v58spAs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 19, 2021

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن فجر اليوم، القبض على الأسيرين الفارين من سجن جلبوع، في منزل بمدينة في مدينة «جنين» شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد 13 يوما من البحث المتواصل منذ فرارهما في 6 سبتمبر الجاري.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن اعتقال نفيعات وكممجي تم في الحي الشرقي من المدينة، مؤكدة أنه جرى ضبط الأسيرين وشخصين آخرين.

وأشارت تقارير، إلى محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في جنين وطالبت جميع الموجودين فيه بالخروج من المبنى والاستسلام قبل بدء اشتباكات مسلحة تم نتيجتها اعتقال الأسيرين.

الفلسطينيون يرشقون الحجارة على قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن العملية لم تسفر عن إصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنها تعرضت لاعتداءات من قبل الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي سياق متصل، كشف محامو الأسرى الفلسطينيين زكريا الزبيدي ومحمد قاسم عارضة ومحمود عبدالله عارضة ويعقوب محمد قادري، الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي يسعى لتلفيق تهم ثقيلة لتشديد عقوبة السجن عليهم.

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة «الأيام» الفلسطينية عن مصدر مطلع، إن إسرائيل انسحبت من شرط إنهاء موضوع صفقة تبادل الأسرى مقابل رفع القيود عن قطاع غزة وإعادة تأهيله، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصدر في الفصائل الفلسطينية، لـ«الأيام»، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تراجعت مؤخرا، عن شرطها إنهاء ملف أسراها الـ4 المحتجزين عند حركة «حماس» مقابل رفع الحصار والقيود التي فرضتها على قطاع غزة عشية عدوانها الأخير، والسماح بعملية الإعمار.