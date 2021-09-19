أسماء مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية: دعواتكم لسه جزء من الورم موجود

كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تطورات حالتها الصحية وخضوعها لعملية جراحية، حيث كتبت «دعواتكم» مشيرة إلى أن حياتها كانت في خطر، مضيفة «العملية عدت بسلام لكن مازال هناك جزء من الورم الخبيث موجودا».

أسماء مصطفى تعلن خضوعها لعملية جراحية

وكانت الإعلامية أسماء مصطفي، مذيعة قناة «إكسترا نيوز»، أعلنت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعها لعمليه جراحية.

وكتبت أسماء مصطفى، «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وأضافت، «اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير».

واختتمت أسماء منشورها قائلة: «اللهم اشفني ودواني وعافني إنك عفو كريم واشفي كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله فضلا أسألكم الدعاء ربنا يتقبل يا رب».

وأنهالت الدعوات من جمهور ومتابعي الإعلامية أسماء مصطفى، متمنين لها الشفاء العاجل.