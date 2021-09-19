جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض «تراثنا» 9 أكتوبر المقبل

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمعرض للعام الثالث على التوالي، تبعث برسالة مباشرة تعكس اهتمامه بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، وحرصه على تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك المشروعات التي تتيح فرص عمل كثيفة، خاصة للشباب والمرأة بكل المحافظات، كما تعبر عن التنوع الثقافي للحضارة المصرية.

«جامع»: نحرص على عقد المعرض سنويا

وأضافت «جامع»، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على إقامة معرض «تراثنا» سنويًا لتشجيع المصريين العاملين في هذا القطاع على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم، وتطوير منتجاتهم، وإتاحة عرضها بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات وأذواق المواطنين، واستخدام خبراتهم لتعليم هذه الحرف لجيل جديد من الشباب والفتيات، ما يحافظ على هذه المهن من الاندثار.

ويضم معرض «تراثنا» هذا العام أكثر من ألف عارض من كل محافظات الجمهورية، حيث سيعرضون إنتاجهم المتميز من السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات والتللي ومفروشات أخميم والإكسسوار والمنتجات النحاسية والزجاجية والتطريز على القماش، وكذلك منتجات الحجازة والتابلوهات والخيامية والصدف، ووحدات الاضاءة والخزف والمفروشات والجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء ومنتجات الخوص.