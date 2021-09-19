تحرير 20 محضر عدم ارتداء كمامة وتشميع مقهى خلال حملات مكبرة في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة أحمد عبد العظيم، حملة مكبرة تم خلالها ضبط عدة مخالفات أسفرت عن مصادرة عدد 5 شيش وتحرير 5 محاضر عدم ارتداء كمامات ومصادرة 10 كراسي و4 أجولة فحم كانت معدة للاستخدام بالمخالفة، وعدد 3 دومينو و5 كوب زجاج، وتم تشميع أحد المقاهي طبقا للقانون.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط بضرورة الحفاظ على الصحة العامه والالتزام التام الإجراءات الاحترازية.

حملات مكبرة في فارسكور لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، حملة برئاسة اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

تغريم 15 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة

وأسفرت الحملة عن تغريم 15 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، حيث بلغ إجمالب ما تحصل 750 جنيها، وتم عمل المحاضر والإجراءات القانونية، ومصادرة 6 شيش وإعدامهم فورا.

رئيس الوحدة يشدد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.