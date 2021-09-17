حملة مكبرة في الطور تسفر عن إغلاق مقاهٍ لتقديمها الشيشة

قال المهندس هاني رضا، رئيس مدينة طور سيناء، في تصريح خاص، إنه جرى ضبط بعض المقاهي التي تخالف قرارات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الخاصة بمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث جرى ضبط «شيش» داخل بعض المقاهي، وهي منصوص في القانون أنها من المحظورات منذ انتشار وباء كورونا، لأنها من العوامل المساعدة على انتشار الوباء بين المواطنين.

وأضاف أن الحملة قامت، بعد ورود بلاغات سرية وتحريات تؤكد قيام المقاهي بتقديم الشيش في مكان مخفي، حتى لا يشاهدها المارة، وبالفعل ضبطت الحملة التقتشية المقاهي والكافتيريات وبها «شيش».

شارك بالحملة، إدارة المتابعة الميدانية بالاشتراك مع إدارة تحسين البيئة والإدارة الهندسية، وقامت بالمرور على المقاهي والكافيتريات، وتم ضبط ومصادرة عدد من الشيش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لقاءات موسعة مع الموظفين لحثهم على العمل

وأضاف رئيس مدينة الطور، في تصريحاته، أنه منذ تولي المسؤولية، الأسبوع الماضي، قرر عقد لقاءات مع مديري الإدارات بالمجلس ورؤساء الأقسام لوضع خطة العمل القادمة، والتعرف على العاملين وتحديد متطلباتهم، لتقديم أفضل خدمة للمواطن والدولة، خاصة أن الرئيس السيسي واللواء خالد محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة أن تكون مجالس المدن مركز قوة لتطبيق القانون وحماية الدولة وممتلكاته، وتكون في صف المواطن وإزالة أي عقبات أمام المواطن في إطار القانون.

وطلب من الجميع التعاون معا، لرفع مستوى الأداء داخل المدينة والاهتمام برفع مستوى النظافة والمتابعة والإبلاغ الفوري عن أي أعطال، والمتابعة المستمرة لكل المشاكل بالقطاعات وعدم السماح أو التهاون بأي تقصير.

حملة لرش الحشرات في الجبيل وقرى المركز

وقال رئيس المدينة، إنه في إطار توجيهات الدولة بخدمة المواطنين، وإزالة أي عقبات، شن مجلس المدينة، حملة رش مكبرة في قرية الجبيل، التابعة للمدينة للقضاء علي الحشرات، حيث تقدم أبناء القرية بطلب يؤكدون فيه انتشار الناموس في القرية، وعلى الفور جرى التحرك بالحملة ورش القرية، وأكد أنه سيكون هناك مخططا لرش كل المناطق والأحياء السكنية والقرى والتجمعات البدوية، طبقا لخطة زمنية بالتعاون مع الصحة.