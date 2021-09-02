حملة مكبرة للتفتيش على 30 معمل في دمياط.. واستصدر قرارات غلق لعدد منها

مرت لجنة مشكلة من إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، ولجنة مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط، على 30 معمل تحليل بالمحافظة، مدرجين في خطة الإدارة المركزية بمحيط مركزي ومدينة دمياط وفارسكور، لمعاينة المعامل المنتظر ترخيصها وإعطاءها إفادة بالتشغيل، بعد التأكد من استيفاءها للاشتراطات الإلزامية لترخيص المعامل ومطابقتها للمعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية ومعايير مكافحة العدوى.

واستصدرت قرارات غلق لعدد منها؛ لعدم استيفاءها الاشتراطات، وقد رافقت اللجنة، أخرى من مديرية الصحة مشكلة من مدير إدارة المكتب الفني والرقابة الداخلية، الدكتورة سارة العوضي، وعضو إدارة المعامل دكتور محمد حجازي، وأعضاء التفتيش الصيدلي.

وأعلن السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وذلك بوحدات الدمج بقرى ومراكز المحافظة، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، التي تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج، وتوفير الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ما يسهل العلاج والشفاء.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو صير، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن المبادرة تستهدف الكشف الطبي عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي للمواطنين، من خلال إجراء التحاليل الطبية بالمجان، والمتابعة وصرف العلاج.

ولفتت الدكتورة دينا إلى أن الكشف يجرى من خلال وحدة الدمج بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، وتطبيق أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.