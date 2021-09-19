بعد 10 أيام تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي

تستعد وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهى وفق التوقيت الشتوي، وذلك من يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الجارى، حيث يبدأ تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهى والمطاعم والورش، وفقا للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020.

مواعيد غلق المحال والمقاهى

وبعد 10 أيام تقريبا تطبق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهى، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بنهاية الشهر الجارى سيجرى تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات وفق التوقيت الشتوي والتى تبدأ من يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر وتنتهي قبل الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، أما المواعيد الصيفية الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمقاهى تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة في شهر أبريل.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية خلال الشتاء

ووفق التوقيت الشتوى تنطلق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمقاهى والورش والمولات التجارية بعد 10 أيام من الآن، وتعمل المحافظات والوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة لمتابعة مواعيد غلق المحلات، حيث تبدأ مواعيد عمل المحلات من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، على أن يمدّ العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد، أما مواعيد الورش والأعمال الحرفية الموجودة فى المناطق السكنية، وفق التوقيت الشتوى تنطلق من الثامنة صباحا وتغلق السادسة مساء، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

مواعيد المطاعم والمقاهي

أما المواعيد الشتوية لفتح وغلق المطاعم والمقاهى والبازارات تبدأ من الخامسة صباحا وتغلق الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، مع مدّ العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، والإجازات والأعياد الرسمية، بالإضافة إلى استمرار خدمة التيك أواى بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، فضلا عن استمرار الالتزام بنسب التشغيل المقررة بكل من المطاعم والمقاهى واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.