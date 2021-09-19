وظائف قيادية شاغرة في محافظة أسيوط.. المستندات والشروط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن حاجة المحافظة لشغل بعض الوظائف القيادية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك لتلبية احتياجات المحافظة بجميع القيادات ومعاونيهم من المؤهلين لشغل هذه المناصب، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك، حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وظائف شاغرة في محافظة أسيوط

وأضاف محافظ أسيوط أن الوظائف التي تم الإعلان عنها تتضمن «مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بديروط، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بأسيوط، ومدير عام الإدارة العامة لشئون الإنتاج والشئون الاقتصادية»، وذلك بموازنة ديوان عام المحافظة للعام المالي 2020/2021، مؤكداً أن فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم سيتم عن طريق لجنة متخصّصة وهي «اللجنة الدائمة لاختيار القيادات»، للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

وأوضح اللواء المهندس شاكر يونس شاكر، سكرتير عام المحافظة، أن على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها التقدم شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة في الإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع، لاستيفاء النموذج المعدّ لذلك خلال شهر من تاريخ النشر، على أن يتم إرفاق الأوراق المطلوبة عدد أصل و6 صور من المستندات «معتمدة ومختومة».

المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف الشاغرة في محافظة أسيوط

- بيان حالة وظيفية باسم لجنة الوظائف القيادية.

- بيان بالإنجارات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها.

- مقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها طبقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط رقم 95 لسنة 2017.

- تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز.

- خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية موجه للجنة الوظائف القيادية والإشرافية.

- الدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وُجدت.

- عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4×6).

وأكد «يونس» عدم الالتفات إلى الطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدّد خلال شهر من تاريخ الإعلان، والذي يبدأ من اليوم 19 سبتمبر ونهايته 18 أكتوبر القادم.

شروط التقديم في وظائف محافظة أسيوط

وأضاف السكرتير العام، أنه يشترط لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الإنتاج والشئون الاقتصادية، أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب، أما وظيفتا مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بديروط وأسيوط، فيجب أن يكون حاصلاً على بكالوريوس هندسة تخصّص مناسب، مشيراً إلى اشتراط أن يكون المتقدم لتلك الوظائف قد قضى مدة مقدارها عام على الأقل في وظيفة المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية 17 عاماً على الأقل، تتفق وطبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها، وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، فضلاً عن اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة.