المترو: خصم 20 يوما من راتب السائق حال زيادة سرعة القطار عن الحد المقرر

أعلنت الشركة الفرنسية (RATP Dev mobility cairo) لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة - عدلي منصور)، عن توقيع خصم 20 يوما من المرتب على أي سائق يتجاوز سرعة القطارات عن الحد المقرر، مشيرة إلى أن جميع قطارات الخط الثالث تعمل بكامل طاقتها، لتقديم خدمات مميزة لجميع الركاب، موضحة أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تتم بصورة دورية، للحد من انتشار الفيروس، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

الخط الثالث للمترو: خصم 20 يوما من مرتب أي سائق حال تجاوز سرعة القطارات المقررة

وقال مصدر مسؤول في الخط الثالث للمترو، إن حركة مسير القطارات بالخط الأخضر الثالث تسير بصورة منتظمة وطبيعية، مؤكدا أن الشركة الفرنسية تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

مصدر بالخط الثالث للمترو: خطة شاملة لتعقيم القطارات والمحطات للوقاية من كورونا

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الخط الثالث للمترو، استعد جيدا، لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في المدارس والجامعات في 9 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه لن يتم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة مكيفة وحديثة ولا يوجد لدينا أي أعطال.

مصدر بالخط الثالث للمترو: لن يتم السماح لأى راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية

ومن جهته، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني، لـ«الوطن»، أن حركة القطارات منتظمة، ولا يوجد أي أعطال، موضحا أن جميع قطارات الخطين الأول والثاني جاهزين تماما، لبداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، منوها إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 22 وحدة إسعافية بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفائجة مجانا.