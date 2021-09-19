الصحة: استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر في مصر الجمعة المقبل

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن «يونسيف» أهدت مصر ألف ثلاجة لحفظ لقاح فايزر، نظرا لأن لقاح فايزر، يحتاج الى درجة حرارة معينة مختلفة عن باقي اللقاحات المتوافرة التي تحتاج من 2 لـ8 درجات مئوية، وتابع متحدث وزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن الشحنة الأولى للقاح فايزر في مصر، بإجمالي 1.6 مليون جرعة من المقرر وصولها الجمعة المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري.

شحنة جديدة من لقاح أسترازينكيا

وأضاف «مجاهد»: «من المقرر أن تصل شحنات جديدة من لقاح أسترازينكا لمصر خلال الأسبوع المقبل، داعيا المواطنين لضرورة الإسراع في حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة في تطعيم 40% من المواطنين.

جميع لقاحات كورونا فعالة ضد متحور «دلتا بلس»

وطمأن مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتوعية، المواطنين، بشأن لقاحات كورونا، وقال إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، وعن فاعلية اللقاحات ضد متحورات كورونا، أكد أن جميع لقاحات كورونا فعالة ضد متحور «دلتا بلس»، وهو ليس الأشرس ولكنه الأسرع في الانتشار، ويجب الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والحرص على البعد عن المناطق المزدحمة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الصحة: الانتهاء قريبا من تطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم

وعن تطعيم العاملين فى التربية والتعليم، أكد أن الوزارة على وشك الانتهاء من تطعميهم جميعا قبل بدء العام الدراسي في 9 أكتوبر المقبل، مؤكدا أن طلاب الجامعات أيضا جرى تطعيم جزء كبير منهم، وكذلك العاملين في التعليم العالي، وجرى توفير اللقاحات المخصصة لهم.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249793 حتى اليوم.