إحالة محامي «المنشور الكاذب» بالمنيا إلى التأديب: هدد الأمن العام

أثارت واقعة المنشورات الكاذبة حول وجود قنبلة داخل مبنى مجمع محاكم المنيا، المخاوف والذعر لدى المواطنين، حتى تبين عدم صحتها، بعد أن تم إخلاء المبنى بالكامل بشكل سلس منعا للتدافع وفقا لإجراءات السلامة، وإبلاغ الجهات المعنية وخبراء المفرقعات، والتي لم ترصد أي جسم غريب أو مفرقعات.

«المحامين»: خروج عن القواعد الأخلاقية للمهنة وتهديد للأمن العام

وقال المحامي أثناء الاستجواب إنه قد اختلق أمر وجود قنبلة بمجمع المحاكم لرغبته في تأجيل جلسة للمحكمة سيتم فيها مناقشة قضية جنائية لموكله.

ومن جانبه قال أبوبكر الضو، عضو مجلس نقابة المحامين، في تصريح خاص منه لـ«الوطن»، إنه سيتم إحالة المحامي إلى التأديب من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة معه حول تلك الحادثة، مؤكدا: «إحنا ما يرضيناش أي حاجة تحصل تهدد الأمن العام للبلاد، بأي شكل من أشكاله»، مشددا على أن هذا التصرف يعتبر خروجا صريحا عن القواعد الأخلاقية للمهنة، فضلاً عن إضراره بالأمن العام.

ومن جانبها، كانت نقابة المحامين في محافظة المنيا، قد أصدرت بيانا حول إخلاء مجمع محاكم مدينة المنيا، بعد تهديدات مجهولة بتفجيره، وقالت في بيانها: «نقابة محامين المنيا نقيبا وأعضاء الجمعية العمومية بنقابة محامين المنيا، تستنكر وتدين ما نشر اليوم داخل مجمع محاكم المنيا من تهديد لأمن المصريين ومؤسسات الدولة، ويدعو مجلس نقابة المحامين كافة الزملاء إلي مد يد العون لكل رجال الأمن والجهات المسؤولة لتقديم كل من شأنه لكشف حقيقة الواقعة، وصولا لمرتكب هذا الفعل الإجرامي الذي روع أمننا جميعا، حفظ الله مصر بأبنائها جميعا، تحيا مصر، عاشت نقابة المحامين».

عودة الحركة طبيعية في مجمع المحاكم بالمنيا

يذكر أنه مع خروج أنباء وجود قنبلة بالمبنى تم نقل المتهمين في القضايا المقدمة للمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى، إلى حين حل تلك الأزمة الطارئة، وفي حين تم التأكد من عدم وجود قنبلة بالمكان ولا شيء يدعو للقلق أو يهدد الأمن العام في المكان، عاد العمل إلى شكله الطبيعي في مجمع المحاكم بانتظام وسلاسة مرة أخرى، وبدأ القضاة في العمل على القضايا المقدمة أمامهم.

وتوجهت وزارة العدل في بيان اليوم، بالشكر إلى وزارة الداخلية على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.