«الحضرة» في الهناجر و«تواشيح» بالقلعة.. أبرز حفلات مهرجان سماع الليلة

يقدم مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، مجموعة من الحفلات الفنية في عدة أماكن بالقاهرة، حيث يقدم بالقلعة رومانيا وإندونيسيا «داعي الندا»، وسوريا «تواشيح»، ومصر «أوصانا»، وبقبة الغوري تقدم فرق «الأبرار»، و«كورال البابا شنودة» من مصر، وفرق فلسطين.

ويُعرض بساحة الهناجر فرقة الحضرة، وبنات الحور، من مصر، وفقرة من فرنسا، بالإضافة إلى فرقة «دنقلا» من السودان، بحديقة الحرية فرقة القومية للإنشاد، «راباي جيلينج، أندونسيا واليونان، وببيت السناري فرقة «الروضة» مصر، «كورال العائلة المقدسة» السودان، وفرقة من الأردن، وتبدأ جميع الحفلات المجانية في الثامنة مساء.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان سماع

انطلقت فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ14 مساء أمس على مسرح بئر يوسف بالقلعة، ويستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم.. وملتقى الأديان في دورته السابعة.. هنا نصلى معا».

ويحل الأردن ضيف شرف المهرجان، كما يحتفي المهرجان بالجمهورية التونسية وبتاريخ طويل من مشاركات الفرقة التونسية في فعاليات الدورات السابقة، كما تم اختيار الموسيقار العالمي بيتهوفن شخصية المهرجان هذا العام.

دورة التحدي والإصرار

من جانبه، قال الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان في كلمته بالافتتاح، إنه من أرض مصر المباركة تتوحد المشاعر وتنصهر مع عبقرية المكان وعمق الحضارة المصرية في هذه الدورة الاستثنائية «دورة التحدي والإصرار»، التي تهدف إلى نشر ثقافة السلام والتواصل الإنساني بين شعوب الأرض، يُقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

حضر الافتتاح صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وأمير نبيه رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية، الدكتورة نجلاء الأهواني وزير التعاون الدولي الأسبق، وبعض سفراء بروندي والأردن وكوريا الجنوبية وبنجلاديش واليمن وممثلو سفارات اليونان والسودان، بالإضافة لحشد من الإعلاميين والصحفيين والجمهور.

بدأت فعاليات المهرجان بعزف السلام الجمهوري، تلاه ورشة فنية شارك فيها فرق مصرية وفرق من السفارات الأجنبية في مصر وبعض الدول مثل الأردن – رومانيا- السودان- فرنسا- سوريا- جنوب السودان- اليمن- بنجلاديش- اليونان- لبنان- إندونسيا، فلسطين، مصر، بالإضافة للفرق الكنائسية.

واختتم الحفل بمشاركة فلسطين في أغنية «ياطير الطاير»، حيث تفاعل الجمهور ورفعت الأعلام.