الدخول مجانا للجمهور.. جدول حفلات مهرجان سماع الدولي للإنشاد (صورة)

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الـ 4 الاستثنائية لعام 2021، تحت شعار «رسالة سلام الى العالم»، السبت المقبل، على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الساعة الثامنة مساءً.

وتستمر عروض المهرجان حتى 24 سبتمبر الجاري، حيث يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة الاّثار والسياحة وهيئة التنشيط السياحي، وبالتنسيق مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.

جدول مهرجان سماع الدولي

وذكر الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع، في تصريحات صحفية، أن جميع حفلات المهرجان تقدم مجانا للجمهور، مشيرًا إلى أن أماكن العروض التي ستقام بها فعاليات المهرجان تشمل قلعة صلاح الدين وقبة الغوري ومسرح ساحة الهناجر وحديقة الحرية وبيت السناري والمتحف القبطي ومجمع الأديان.

وفيما يلي جدول عروض المهرجان:

الأحد 19 سبتمبر

تنطلق الحفلات يوم الأحد بالقلعة رومانيا وإندونيسيا (داعي الندا)، وسوريا (تواشيح)، ومصر (أوصانا)، وبقبة الغوري تقدم فرق (الأبرار)، و(كورال البابا شنودة) من مصر، وفرق فلسطين، وبساحة الهناجر فرقة الحضرة، وبنات الحور، من مصر، وفقرة من فرنسا ، بالإضافة إلى فرقة (دنقلا) من السودان.

وبحديقة الحرية فرقة (نوناسري) اليونان، وفرقة القومية للإنشاد من مصر، وفي بيت السناري تقدم فرقة الروضة من مصر، و(كورال العائلة المقدسة) جنوب السودان، وفرق من الأردن.

الاثنين 20 سبتمبر

فرق من فرنسا وبنجلاديش، وسماع من مصر بالقلعة، وفرق (داعي الندا) من اندونسيا، و(ال نادي)، (راشي للأحان القبطية) من مصر، بقبة الغوري، وفرق (صدى الشام) سوريا، (أصداء البحر) السودان، اليمن بساحة الهناجر، (سلطان العارفين) سوريا، (الحور) مصر، بحديقة الحرية، (دنقلا) السودان، وفلسطين، (مولاي) مصر ببيت السناري، و(القومية للإنشاد ) مصر، (أنوار المصطفى) سوريا و(نونا أسري) اندونيسيا بقصر الأمير طاز.

الثلاثاء 21 سبتمبر

فرقة (صدى الشام) سوريا، و(الحضرة)، (كورال البابا شنودة) مصر، بالقلعة، (سلطان العارفين، سوريا، واليمن، (سماء المادحين) مصر، بقبة الغوري، (أنوار المصطفى) سوريا، ( النادي)، (الروضة) مصر، ساحة الهناجر، (نور النبي) ، (مولاي) مصر بحديقة الحرية، (راشي للألحان القبطية) ، (أعلام المصطفى)، (الأبرار) مصرببيت السناري، وتقام ورشة بمشاركة الدولة المختلفة برؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح بمجمع الأديان.

الأربعاء 22 سبتمبر

فرقة (دنقلا) السوادن، (فوكابيلا) مصر، الأردن، اسبانيا بالقلعة، (أعلام المصطفى) مصر، (كورال العائلة المقدسة )، (الفرقة القومية للإنشاد) مصر بقبة الغوري، (سماع)، (كورال البابا شنودة) مصر ، فلسطين، رومانيا، بساحة الهناجر، (داعي الندا) أندونيسيا، (تواشيح) سوريا، (أصداء البحر) السودان، حديقة الحرية، (صدى الشام) سوريا، (نور النبي) مصر، اليمن، ببيت السناري، (أوصانا)، (أسماء المادحين) مصر، اليونان بقصر الأمير طاز.

وتجرى اليوم الخميس بروفة بدون جمهور استعدادا لحفل الختام الذي يقدم برؤية الفنان انتصار عبدالفتاح بمسرح بئر يوسف بالقلعة، وذلك في الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر الجاري.

وستشارك فى الورشة 33 فرقة تضم فرقا مصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك دول الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وإسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر.