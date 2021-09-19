قبل الذهاب للسينمات.. تعرف على إيرادات الأفلام بعد تصدر «ماكو»

يشغل بال عدد كبير من الجمهور إيرادات الأفلام قبل الذهاب إلى السينمات، فقد حقق فيلم «ماكو»، مايقرب من 369 ألف جنيه أمس السبت بدور العرض، وعلى الرغم من أن الفيلم تأجل أكثر من مرة، إلا أنه استطاع أن يتفوق على 7 أفلام أخرى منهم بينهم أفلام هنيدي وأحمد عز وتامر حسني.

معلومات عن فيلم «ماكو»

الفنان التركي مراد يلدريم يتصدر بطولة الفيلم كأول عمل مصري له، ويشارك كلا من نيكولا معوض، ناهد السباعي، عمرو وهبة، منذر رياحنة، محمد مهران وسارة الشامي، تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، وأحداث الفيلم مأخوذة من قصة حقيقية حول غرق العبارة «سالم إكسبريس»، وتدور غالبية أحداثه تحت المياه.

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أن فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي حقق مايقرب من 248 ألف جنيه.

يذكر أن الفيلم من بطولة الفنان محمد هنيدي، ومنة شلبي، وحقق نجاحا كبيرا، وقد احتفل هنيدي منذ أيام بتحقيق فيلمه 50 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، ويأتي ذلك بعد غياب هنيدي سنوات عن السينما، بعدما قدم آخر أعماله «عنتر ابن ابن ابن شداد».

موسي يتصدر المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم «موسي»، وحقق مايقرب من 147 ألف جنيه، فقط استطاع الفيلم أن يحافظ على المركز الثالث منذ طرحه بدور العرض، بينما جاء في المرتبة الرابعة الفنان أحمد عز بفيلمه «العارف» والذي حقق مايقرب من 129 ألف جنيه فقط، وهو من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي.

والفنانة إسعاد يونس حققت بفيلمها الأخير الذي عادت من خلاله إلى السينما والذي يحمل اسم «200 جنيه» مايقرب من 115 ألف جنيه، ليأتي من بعده فيلم «30 مارس» مايقرب من 62 ألف جنيه.

كريم عبد العزيز وتامر حسني يحققان إيرادات ضعيفة

بينما لم يحقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» سوى 50 ألف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم «مش أنا»، الذي يستمر في دور العرض السينمائي للأسبوع وحقق 32 ألف جنيه.