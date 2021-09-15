فيلم «ماكو» يتصدر الإيرادات ويحقق 411 ألف جنيه

واصل فيلم «ماكو»، تصدّر إيرادات السينما ليوم أمس الثلاثاء، حيث أنَّه ينافس 7 أفلام أخرى خلال الفترة الحالية، وقد احتل المركز الأول في إيرادات الأفلام، إذ بلغت إيراداته 323 ألف جنيه، وفقاً لما قاله الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

ويشارك في بطولة هذا العمل بسمة وناهد السباعي، ونيكولا معوض وسارة الشامي ومنذر رياحنة ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وحافظ محمد هنيدي على المركز الثاني بفيلمه الأخير «الإنس والنمس» في إيرادات الأفلام، الذي حقق إيرادات بلغت 205 ألف جنيه، والفيلم من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أما فيلم موسى، فجاء في المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت 114 ألف جنيه، والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وملك قورة وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار، وعدد آخر من الفنانين.

فيلم «200 جنيه» يحصل على المركز الرابع

فيلم «200 جنيه» حصل على المركز الرابع، الذي حقق إيرادات بلغت 107 آلاف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، منهم إسعاد يونس وليلي علوى وأحمد السقا وأحمد آدم وأحمد رزق وأحمد السعدني وغادة عادل ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد أمين.

فيلم العارف يحتل المركز الخامس

كما احتل فيلم «العارف» المركز الخامس بإيرادات بلغت 112 ألف جنيه، بطولة أحمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد علاء الديب.

وجاء فيلم «30 مارس» بالمركز السادس في الإيرادات، وحقق 67 ألف جنيه والفيلم من بطولة دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسي، وأيضًا نيللي كريم، في تعاونها السادس مع الشركة، وهو من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

وجاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون» مرتين في المركز السابع، وحقق نحو من 39 ألف جنيه، وهو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد الجندي.

وجاء في المركز الثامن والأخير فيلم «مش أنا»، إذ بلغت إيراداته 26 ألف جنيه، وهو من بطولة تامر حسني وحلا شيحا وماجد الكدواني.