فيلم «ماكو» يواصل صدارة إيرادات السينما و«مش أنا» يتراجع للمركز الأخير

واصل فيلم «ماكو»، تصدر إيرادات السينما ليوم أمس الأحد، ونستعرض خلال السطور التالية ترتيب إيرادات الأفلام بالأرقام.

فيلم ماكو في المركز الأول

احتل فيلم «ماكو» المركز الأول في إيرادات الأفلام، أمس الاحد؛ إذ بلغت إيراداته 452.128 جنيه.

ويشارك في بطولة هذا العمل بسمة وناهد السباعي، ونيكولا معوض وسارة الشامي ومنذر رياحنة ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

الإنس والنمس يحتل المركز الثاني

ومازال فيلم «الإنس والنمس» يحتفظ لنفسه بالمركز الثاني في إيرادات الأفلام،، الذي حقق إيرادات بلغت 282.113 جنيهات.

والفيلم من بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

المركز الثالث

أما فيلم موسى، فجاء في المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت 149.138 جنيه.

والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وملك قورة وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار، وعدد آخر من الفنانين.

المركز الرابع

وحصل على المركز الرابع في ترتيب الإيرادات فيلم «200 جنيه»، الذي حقق إيرادات بلغت 133.083جنيه.

والفيلم يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، منهم إسعاد يونس وليلي علوى وأحمد السقا وأحمد آدم وأحمد رزق وأحمد السعدني وغادة عادل ومي سليم ودينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد أمين.

المركز الخامس

كما احتل فيلم العارف المركز الخامس بإيرادات بلغت 150.668جنيه، بطولة أحمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد علاء الديب.

المركز السادس

واحتل فيلم «30 مارس» المركز السادس في الإيرادات، حيث حقق 78.365جنيهاوالفيلم من بطولة دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسي، وأيضا نيللي كريم، في تعاونها السادس مع الشركة، وهو من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.

المركز السابع

وجاء فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين في المركز السابع، بإيرادات بلغت 48.926 جنيه، وهو بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد الجندي.

المركز الثامن والأخير

وجاء في المركز الثامن والاخير فيلم «مش أنا»؛ إذ بلغت إيراداته 29.235 جنيه، وهو من بطولة تامر حسني وحلا شيحا وماجد الكدواني.