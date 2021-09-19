سرقة 596 ألف جنيه من خزينة بنك زراعي في الشرقية

اكتشف حارس البنك الزراعي بقرية «الصحافة»، التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، مساء السبت، سرقة الخزينة، بعد وجود كسر بباب البنك والخزينة، وسارع لإبلاغ أجهزة الأمن، التي أسرعت إلى مكان الواقعة، وتحفظت على كاميرات المراقبة في البنك والمناطق المحيطة به، تمهيدا لاستصدار قرار من النيابة العامة بفحصها.

بلاغ بسرقة البنك الزراعي بـ«الصحافة»

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مأمور مركز شرطة مشتول السوق، بلاغا من مدير البنك الزراعى بقرية الصحافة التابعة لمركز مشتول، باكتشافه سرقة مبلغ 596 ألف جنيه من خزينة البنك.

مباحث مشتول السوق تنتقل لمعاينة مكان البلاغ

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق وضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، والمعمل الجنائي إلى مكان البلاغ، وتبين أن حارس البنك اكتشف في تمام الساعة الحادية عشر مساء السبت كسر في باب البنك والخزينة، وأبلغ علي الفور مدير البنك الذي أبلغ الأجهزة الأمنية.

تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة

وبجرد الخزينة تبين أن المبلغ المسروق منها 596 ألف جنيه، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5536 جنح مشتول السوق لسنة 2021، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ووصل فريق من النيابة العامة إلى فرع البنك للمعاينة وسماع أقوال الحارس مقدم البلاغ، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة.