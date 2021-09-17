«الشرقية للدخان» تنفي زيادة أسعار السجائر

أوضحت شركة الشرقية للدخان، أن تجديد اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك مع الشركة اليابانية الدولية للتبغ «جابان توباكو إنترناشيونال jti» لمدة ثلاث سنوات، تضمن أسعارا جديدة خاصة بقيمة العقد، وليس هناك أي تعديل على أسعار السجائر.

الأسعار ثابتة دون تغيير

وقال مرسي أبو عامر، مسؤول الإعلام بالشركة الشرقية للدخان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السجائر ثابتة دون أي تغيير، مشيراً إلى أن تجديد الاتفاقية مع «جابان توباكو إنترناشيونال jti» عبارة عن عقد جديد بشروط جديدة مختلفة عن العقد السابق تتعلق بقيمة العقد.

زيادة سابقة

وكانت شركة «جابان توباكو» قد طبقت زيادة أسعار السجائر الجديدة على بعض منتجاتها من السجائر الأجنبية، بداية من 18 أغسطس 2021، وبلغت قيمة الزيادة جنيه واحد لكل علبة سجائر تحوي 20 سيجارة، لتصبح 31 جنيها بعد أن حركتها من 30 جنيها لسعر العلبة.

طباعة الأسعار على علبة السجائر

وكانت الشركة لشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، قد أعلنت أنها

بدأت بالفعل في طباعة أسعار السجائر على منتجاتها من الأصناف المحلية منذ بداية الأسبوع الماضي.

تجديد اتفاقية مع «جابان توباكو»

ووقعت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» يوم أمس، تجديد اتفاقية التصنيع والتعاون المشترك مع الشركة اليابانية الدولية للتبغ «جابان توباكو إنترناشيونال jti» وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، أن الاتفاقية عقد جديد بشروط جديدة مختلفة عن العقد السابق، لكنه حاز على التوافق بين الطرفين، مضيفا أن الاتفاق يتضمن أسعارا جديدة لتغطية معدلات التضخم وزيادة تكلفة الإنتاج.

وأضاف أمان أن الشركة اليابانية تمثل نحو 1 إلى 2% من الحجم الإجمالي للشركة الشرقية للدخان، مشيرا إلى أن العائد من شراكات التصنيع كان جيدا جدا خلال الفترة الماضية.