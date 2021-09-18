محافظ الشرقية: 10 مشروعات جاهزة للافتتاح في أبو كبير بتكلفة 278 مليون

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بقطاعات «الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – مياه الشرب والصرف الصحي - الطرق والكباري– الطب البيطري» بمركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 278 مليون و260 ألف جنيه، جاهزين للافتتاح ضمن 109 مشروعا تنمويا وخدميا بنطاق المحافظة في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري» بتكلفة 2 مليار جنيه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

تطوير مركز شباب أبو كبير بتكلفة 800 ألف جنيه

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركز شباب أبو كبير بتكلفة 800 ألف جنيه وذلك بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، لافتا إلى أنه في قطاع الصرف الصحي جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع الدهتمون وكفر السواقي بتكلفة 123 مليون و600 ألف جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع طوخ القراموص بتكلفة 90 مليون و700 ألف جنيه، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين وحفاظاً على البيئة.

مشروعات بقطاع الطرق والكباري

وأشار المحافظ، إلى أنه في قطاع الطرق والكباري جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف جسر ترعه الصادي بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، مشيراً إلى أن قطاع الطب البيطري انتهى من أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة أبو كبير البيطرية بتكلفة 260 ألف جنيه، وذلك لتقديم خدمات بيطرية مميزة للمزارعين وأصحاب الماشية حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه في قطاع الأبنية التعليمية جرى الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة أحمد صالح للتعليم الأساسي، بعدد 11 فصلا وبتكلفة 6 مليون و200 ألف جنيه، ومدرسة أبو جويفل للتعليم الأساسي بعدد 11 فصلا وبتكلفة 7 ملايين جنيه، ومدرسة عبده محمد عبد الودود الابتدائية بعدد 14 فصلا وبتكلفة 7 ملايين جنيه ومدرسة أبو مليحة للغات بعدد 14 فصلا وبتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه ومدرسة المشاعلة الثانوية الفنية بعدد 15 فصلا وبتكلفة 18 مليون و400 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب.