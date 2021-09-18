توافد المواطنين على مراكز شباب الشرقية لتلقى لقاح كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اهتمام الدولة بصحة المواطنين وسعيها الدائم لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصا على الصحة العامة والحد من انتشار الفيروس، مشيدا بمبادرة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بفتح مراكز الشباب أمام المواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

23 مركز شباب تستقبل الأهالي لتلقي لقاح كورونا بالشرقية

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى فتح مراكز شباب جديدة لاستقبال المواطنين المسجلين راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، ليصل عدد مراكز الشباب إلى 23 مركزا بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح.

أسماء مراكز الشباب مقرات لقاح كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيجرى استقبال المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بمراكز شباب ونوادي «ناصر بالزقازيق - الشرقية الرياضي - القنايات - منيا القمح - ديرب نجم - ههيا - أبو كبير - كفر الغنيمي بمنيا القمح - العاشرة بمدينة العاشر من رمضان - نادي بلبيس - كفر محسن بههيا - كفر صقر - أولاد صقر - فاقوس - مشتول - القرين بمدينة أبو حماد - الإبراهيمية - الصالحية - صان الحجر - نادي الحسينية» وكذلك مركزي شباب الحسينية وسعود بمركز الحسينية ونادي ههيا الرياضي، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة أثناء تلقي اللقاح.

تطبيق الإجراءات الوقائية

وناشد محافظ الشرقية، المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.