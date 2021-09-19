تعرف على تشكيل رابطة الأندية

تنشر «الوطن» تشكيل رابطة الأندية، بعد تواجد ممثلي الأندية بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة؛ ويضم التشكيل كلا من أحمد دياب، مرشح نادي فيوتشر، وعماد متعب، مرشح النادي الأهلي، وخالد رفعت، مرشح نادي الزمالك، والثنائي عامر حسين وشريف صالح.

وتواجد في اتحاد الكرة اليوم الأحد، ممثلا الأهلي والزمالك، قبل إعلان تشكيل رابطة الأندية، حيث تواجد حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي الأبيض ممثلا عن نادي الزمالك، في حين تواجد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ممثلا عن القلعة الحمراء.

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