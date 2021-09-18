اعتزال محمد هنيدي: «هشتغل مطرب أفراح شعبية».. والجمهور: العندليب راجع

أثار خبر اعتزال محمد هنيدي حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تدوينته الأخيرة التي أعلن فيها بشكل ساخر اعتزاله التمثيل والعمل كمطرب في الأفراح الشعبية.

اعتزال محمد هنيدي: «أرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية»

لم تتعدى تدوينة اعتزال محمد هنيدي حد المزاح مع متابعيه البالغ عددهم 24 مليون متابع على «فيسبوك»، والتي قال فيها «قررت النهاردة الصبح قرارا مهما.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي»، وتابع وصلة السخرية، «أي حد عنده فرح قريب هنزل إيميل لتلقي حجوزات الأفراح بداء من نهاية شهر أيلول».

وطالب محمد هنيدي جمهوره بعدم السخرية من قراره الأخير، «أرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية».

وعلق الشاعر والكاتب بهجت أيمن قمر على تدوينة هنيدي، قائلا: « فاكرينك بتهزر، ما يعرفوش إنك طول الليل عمال تنتع في أغاني، الفن الحقيقي بيبدأ من المعاناة.. والجيران اللي ساكنين جنب الأستوديو عند عمرو مصطفى كلموني».

ولاقت التدوينة رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي بين محبي ومتابعي الفنان الكوميدي الكبير، حيث شاركوه السخرية واستعانوا بلقطات من فيلم «عندليب الدقي» الذي قدم فيه شخصية مطرب فاشل، حيث علق أحد المتابعين: «العندليب رجع يا رجالة.. هينيم كل المغنيين الشعبيين وكبار الفنانين»، بينما تابع آخر: «ارجع كده لأيام زمان وحشتنا يا عندليب».

يذكر أن الفنان محمد هنيدي قدم أحدث أعماله السينمائية بعنوان «الإنس والنمس» والذي تصدر إيرادات السينما المصرية على مدار أسابيع متتالية وحقق إيرادات جاوزت الـ 50 مليون جنيه، ليعود اسم هنيدي إلى صدارة قائمة الإيرادات بعد سنوات من الغياب.

فيلم «الإنس والنمس» من إخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا أمام محمد هنيدي ومن بينهم عمرو عبد الجليل، ومنة شلبي، وصابرين، وعارفة عبد الرسول وبيومي فؤاد.