محمد هنيدي يكشف لـ«الوطن» حقيقة اعتزال التمثيل: كنت بهزر

أكد الفنان محمد هنيدي على أن منشور اعتزاله التمثيل واتجاهه للغناء في الأفراح الشعبية دعابة منه ليس أكثر، بحسب قوله.

وقال هنيدي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه كان «بيهزر» مع متابعيه، بحسب وصفه، مضيفا أنه ليس بوسعه اعتزال التمثيل لأنها المهنة التي يحبها ويعشقها منذ نعومة أظافره.

وكان هنيدي قد فاجأ متابعيه بكتابة منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» كان نصه: «قررت النهاردة الصبح قرار مهم، قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة، والاتجاه للغناء في الأفراح الشعبية».

وأثار هذا المنشور حيرة متابعي هنيدي في مصر والوطن العربي، الذين طالبوه بالتراجع عن قراره، فيما طالبه آخرون باحتساء كوب من القهوة لكي يتخذ القرار السليم، حسبما جاء في تعليقاتهم على المنشور.