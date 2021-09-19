توصيل الغاز الطبيعي لسكان شارع الثورة لخدمة ألف عميل في بيلا 

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، عن توصيل الغازالطبيعي لسكان شارع الثورة 2 لخدمة ألف عميل، عقب تدخل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس شريف حماد، مدير منطقة شركة ترانس جاس بكفر الشيخ، لتذليل المعوقات التي تعترض سبل تنفيذ الأعمال.

وقال رئيس مدينة بيلا، في بيان اليوم الأحد، إنه تم استخراج التصاريح اللازمة من هيئة السكة الحديد لبدء أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعى لشارع الثورة 2، ويبدأ بمزلقان الطيارة وصولًا إلي مزلقان هندسة الري، وذلك لخدمة 1000 عميل، مؤكدًا استمرار الشركة فى أعمال الحفر حتى الانتهاء من توصيل الغاز لكافة المواطنين بكافة قطاعات المدينة.

تسهيلات في إجراء توصيل الغاز للمواطنين

وأكد رئيس مدينة بيلا، حرص محافظ كفر الشيخ على الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن أعتبار مشروع توصيل الغاز الطبيعى داخل جميع محافظات الجمهورية وتوابعها والإسراع فى إنهاء إجراءات توصيل الخدمة للمواطنيين.

وأوضح رئيس المدينة، أن محافظ كفر الشيخ قد أصدر توجيهاته بتشكيل لجنه فنية تضم ممثلي كافة الجهات المعنية لتتولي القيام بالمعاينة علي الطبيعة لشارع الثورة 2، وجري الموافقة علي استخراج التصاريح اللازمة من السكة الحديد، والبدء في أعمال تنفيذ الحفر لتوصبل الغاز، بعد حصر كافة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها.

يذكر أنه جاري توصيل الغاز الطبيعي لعددا من مناطق المدينة والمدن الأخرى وفقا لبيانات سابقة عن محافظة كفر الشيخ.