الليلة.. عرض «هنا القاهرة» و«ملكة» ضمن فعاليات إيزيس لمسرح المرأة

يواصل مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة فعالياته لليوم الرابع على التوالي، والذي يشهد عرض العديد من العروض المسرحية المشاركة في الدورة الحالية من المهرجان، بالإضافة إلى الورش والندوات الرئيسية.

«هنا القاهرة» يعرض اليوم على مسرح المرأة

ويعرض في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، العرض المسرحي «هنا القاهرة» تأليف وإخراج رشا الجمال، على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، ويقدم العرض برنامج من ستة مسرحيات مختلفة وقصيرة تتناول بشكل ساخر المسلمات والأوضاع المقبولة.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي عدد من الفنانين الشباب من بينهم كرم عماد لطفي، جهاد حسام الدين، شهد حازم، عبد الله النحاس، ومارسيل ميشيل.

ومن سوريا تعرض مسرحية «ملكة» تأليف وتمثيل أمل حويجة، وإخراج زينة ظروف، على مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتدور أحداث العرض المسرحي «ملكة» حول ليلة من حياة امرأة وحيدة، تعيش على أمل عودة زوجها الذي خطف من قبل جهة مجهولة منذ عشرة أعوام، تنتعش باتصالات أولادها الذين هاجروا منذ سنوات وكل منهم في بلد، وتعيد ترميم جزء من منزلها الذي أصيب بالحرب.

«حضور المرأة على المسرح العالمي» ندوة على هامش فعاليات «إيزيس» للمسرح

وتقام الندوة الرئيسية اليوم، في المجلس الأعلى للثقافة بعنوان «حضور المرأة على المسرح العالمي»، تحت إشراف الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، ويدير الجلسة الدكتورة إيمان الجمل، الناقدة ليليت فهمي، ويتحدث في الندوة الباحثة ياسمين عبد الحسيب والناقد شعبان يوسف.

وتقدم الفنانة معتزة عبد الصبور كورس مكثف في أداء الممثل، في ستوديو عماد الدين، بينما تقام ورشة الكتابة الإبداعية من منظور نسوي ، تقدمها مجموعة «أنا الحكاية».

وتستمر فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، حتى 21 سبتمبر الجاري، برئاسة المخرجة عبير لطفي، وتقام العروض والفعاليات في عدد من الأماكن الثقافية من بينها مسرح الهناجر، الفلكي، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للثقافة.