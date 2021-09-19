انطلاق حملة لتطهير أسطح المساجد استعدادا لموسم الشتاء في مطروح (صور)

أطلقت، اليوم الأحد، مديرية أوقاف مطروح، ‏حملة مكبرة بقيادة الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، شملت جميع الإدارات من السلوم حتى إدارة الحمام وواحة سيوة، استعدادا لموسم المطر قبل قدوم نوة مبكرة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن الحملة تهدف إلى حماية بيوت الله والحفاظ عليها، وتشمل جميع المساجد، وعلى مسؤولية العاملين وبإشراف الأئمة والمفتشين ومديري الإدارات، حتى لا يحدث تكدس للمياه بفعل المطر على أسطح المساجد منعا من التشققات وتأثير المياه على المساجد.

استعدادات مبكرة لمساجد مطروح قبل موسم الأمطار

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن سبب التبكير بتطهير أسطح المساجد والبالوعات التي تصرف مياه الأمطار، هو التحسب لنزول المطر مبكرا، خاصةً أن محافظة مطروح من المحافظات عزيزة الأمطار بحسب موقعها، لافتا إلى أن الجهوزية المبكرة تنجي من المفاجآت، وتعطي فرصة للمرور على جميع المساجد والتأكد من نظافة الأسطح وسلامة المزاريب لصرف كميات المطر، حتى لا تتهدد سلامة المساجد.

وذكر أن الحملة ستتواصل طوال الأسبوع، وربما أكثر لو احتاج الأمر، ونحن ندعو الجميع للأخذ بالأسباب في بيوتهم وأماكن إقامتهم اقتداء ببيوت الله.

أجهزة مطروح تستعد لموسم الأمطار

وتستعد محافظة مطروح لموسم الأمطار في مختلف القطاعات بشركة مياه الشرب، والأوقاف ومجالس المدن، والمحافظة، بتطهير مخرات السيول في القري والنجوع، وشنايش تصريف مياه الأمطار، وتجهيز سيارات ومعدات نزح مياه الأمطار من الشوارع والأحياء والميادين، خاصة وأن مطروح تشهد سيول وأمطار مع بدء موسم الخريف سنويا وهطول كميات كبيرة من الأمطار.