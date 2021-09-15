درجة الحرارة في مطروح اليوم.. توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة

انخفضت درجة الحرارة في مطروح، اليوم الأربعاء، 15 سبتمبر عن الأيام الماضية وسجلت أقل معدلاتها خلال شهر سبتمبر 2021، في ظل توقعات من هيئة الأرصاد بسقوط أمطار في مرسى مطروح والساحل الشمالي خلال الساعات المقبلة، وقل سطوع الشمس في السماء مع بداية الساعات الأولي لشروق الشمس، مع وجود غيوم بسيطة في السماء تحلق أعلى محافظة مطروح، ما يؤكد انتهاء موسم الصيف وحلول الخريف، مع انخفاض أعداد المصطافين في مطروح.

درجة الحرارة في مطروح.. اعرف التفاصيل

تسجل درجة الحرارة في مطروح اليوم، 26 درجة مئوية، والرطوبة 62%، والرياح 18كم/ ساعة، والرياح غربية جنوبية شرقية، والرؤية 16 كم.

درجة الحرارة في مطروح.. تأثيرها على المصيف

وأثر انخفاض درجة الحرارة على مصيف مطروح خلال الأسبوع الجاري، حيث غادر العديد من المصطافين، مع شعورهم بتغير حالة الطقس، بينما لا تزال تستقبل محافظة مطروح مصطافين ولكن بأعداد بسيطة للاستمتاع بالأجواء الهادئة تزامنا مع نهاية موسم الصيف، وتوديع المصيف، لوجود مصطافين يعشقون الاستجمام والهدوء ويبتعدون الزحام حيث يختارون مصيفهم في النصف الثاني من شهر سبتمبر، تجنبا للاختلاط بأعداد كبيرة خاصة في ظل جائحة كورونا والموجة الرابعة منها، لتجنب العدوى والبعد عنها.

وانعكست تغيرات حالة الطقس في مطروح وتحديدا مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي العلمين وسيدي عبدالرحمن وحتى بداية الإسكندرية، على إقبال المصطافين حيث تشهد الشواطئ أعداد أقل من بداية شهر سبتمبر، مع انخفاض مستوى الحجوزات في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح حالة الطوارئ مع انخفاض درجات الحرارة وتوقع سقوط أمطار في أي لحظة، استعدادا للأمطار وتجهيز السيارات الخاصة بشفط المياه من الشوارع، وصيانة المعدات وإعداد فريق من المهندسين والفنيين المدربين، وتطهير شنايش صرف الأمطار في الشوارع في البؤر التي تتجمع بها الأمطار في مدينة مرسى مطروح، مع التنسيق مع مجالس المدن لنزح وتصريف مياه الأمطار بشكل سريع لعدم إعاقة الطرق.