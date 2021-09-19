مأموريات «أحوال مدنية» تستخرج الرقم القومي للسيدات والمرضى بالمستشفيات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وجرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد تتخاذ كافة الإجراءات التحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مراكز تكنولوجية مُتنقلة مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - المنيا - أسيوط - الأقصر) .

استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وجرى عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما جرى إيفاد مأموريات لـ5 حالات إنسانية في محال الإقامة والمستشفيات لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وجرى عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما جرى إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض الأندية الرياضية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.