«الأحوال المدنية» يواصل توجيه المأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – المنيا – الأقصر – أسوان».

كما أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والاجتماعية.

كما تم إيفاد مأموريات لـ13 حالة إنسانية بـ«محال الإقامة - المستشفيات» بكل المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.