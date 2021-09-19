حقيقة تبرع رجل الأعمال خالد الطوخي بـ10 ملايين جنيه لنادي الزمالك

قالت مصادر في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة ورجل الأعمال، تبرع بالفعل بمبلغ 10 ملايين جنيه لنادي الزمالك، ولكن منذ عدة أشهر، وليس حاليا كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أن النادي أعلن في حينها عن مبلغ التبرع، وأنه لم يحدث شيء جديد في هذا الأمر.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطوخي من أكثر المؤيدين لنادي الزمالك، وأنه لن يتأخر عن دعم النادي في أي وقت، لكنه طالب في الوقت نفسه بتحري الدقة والتأكيد على أن التبرع كان منذ عدة أشهر وليس الآن.

في نفس السياق، قال محمد الإتربي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في تصريحات لـ«الوطن» إن التبرع حصل بالفعل منذ عدة أشهر، بالقيمة المذكورة، مؤكدا أن النادي أعلن بالفعل بعد استئذان المتبرع، وفقا للقواعد المعمول بها في النادي.

رئيس نادي الزمالك يدعو الجماهير للتبرع للنادي على حساب رقم 1911

وخرج رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، في تصريحات تليفزيونية على أكثر من قناة وفي أكثر من برنامج، يناشد جماهير نادي الزمالك، بالتبرع لنادي الزمالك على حساب 1911، حتى يتسنى للنادي الخروج من عثرته المالية مؤخرا، والتي قال إنها حدثت نتيجة لتسديد مديونيات عدة كانت على النادي خلال الفترة الأخيرة، نتاج لشكاوى وقضايا من لاعبين ومدربين وقع معهم النادي وأنهى عقودهم دون حدوث تراضي بين الطرفين.

وقال رئيس النادي، إن النادي ممنوع أو محروم من تسجيل لاعبين في الموسم المقبل، بقرار من الفيفا، نظرًا لقضايا مرفوعة عليه ولم يصدر فيها القرار لصالح النادي، ما أدى لهذا القرار في النهاية، مؤكدا أن النادي يحاول جاهدا حل هذه القضية.

واستطاع نادي الزمالك الحصول على 6 بطولات من أصل 8 اشترك فيها، في كافة الألعاب هذا الموسم، رغم التحديات التي واجهت النادي مؤخرا، وأبرزها تغيير مجالس الإدارات.