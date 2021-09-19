«قطعته 3 حتت عشان بيضربها».. تجديد حبس «العارجة» قاتلة زوجها في قليوب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس ربة منزل وزوج نجلتها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوج الأولى وتدعى «زينب العارجة» وتقطيع جثته إلى 3 أجزاء وإلقائها في المصارف والمجاري المائية، بدائرة مركز قليوب.

اعترافات «العارجة»

وأدلت المتهمة الأولى وتدعى «زينب العارجة» باعترافات تفصيلية بالواقعة أمام قاضي المعارضات، مشيرة إلى أنها استخدمت عقارا منوما في وجبة طعام لزوجها المجنى عليه، وعندما غاب عن الوعي قامت بذبحه بمساعدة المتهم الثاني، ثم قاما بتقطيع جثته إلى 3 أجزاء ووضعا كل جزء في «شيكارة».

وأضافت المتهمة، أنها بعد ذلك قامت بمساعدة زوج ابنتها، بإلقاء جثة المجني عليه، في 3 مصارف وهي «ترعة الصباح التابعة لمركز قليوب، وترعة سلام التابعة لقسم قليوب وترعة العجام»، مبررة ارتكاب الواقعة لتعدي المجني عليه بالضرب ومعاملته السيئة لها.

واصطحب فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية والنيابة العامة بقسم قليوب، المتهمين إلى مسرح الجريمة وقاما بتمثيلها، وتوجها إلى مكان إلقاء أشلاء الجثة أيضا.

تفاصيل قتل زوج قليوب وتقطيع جثته 3 أجزاء

كان المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم قليوب، قد تلقي بلاغًا من الأهالي يفيد بغياب «عامل مراجيح» عن منزلة بمنطقة الزهوي دائرة القسم.

وبإخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، الذي تمكن من العثور على جثة المجني عليه عبارة عن أشلاء في 3 ترع.

وتبين أن المجني عليه مسجل خطر دائم التعدي على زوجته «المتهمة» بالضرب والتشاجر معها أمام الجيران، وهو الأمر الذي دفعها للتخلص منه بقتله.

وأضافت التحريات أن المتهمة، انتهزت عودة المجني عليه من عمله وطلب منها إعداد الطعام، في وجود زوج نجلتها، ووضعت له أقراصًا مخدرة في الطعام، وبعدما غاب عن الوعي، قامت بذبحه بمساعدة زوج نجلتها، ثم تقطيع جسده إلى 3 أجزاء؛ لتضليل أجهزة الأمن وعدم التعرف على الجثة.

وألقي القبض على المتهمة وشهرتها «زينب العارجة» وزوج نجلتها واعترفا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأصدر بحقهما القرار سالف الذكر.