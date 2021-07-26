تأجيل محاكمة قاتلة زوجها بمعاونة ابنيها و3 آخرين بكفر الشيخ

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، قبل قليل، تأجيل محاكمة الزوجة المتهمة بقتل زوجها، بمعاونة اثنين من أبنائهما و3 آخرين، إلى جلسة اليوم الثالث من دور المحكمة في شهر أغسطس المقبل للمرافعة.

واستمعت المحكمة في جلستها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وعصام خليفة، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، إلى شهادة الطبيبة الشرعية، في أحداث القضية رقم 1395 لسنة 2021، جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 55 لسنة 2021، كلي كفر الشيخ.

وأمر المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، في وقت سابق، بإحالة 6 متهمين بقتل مزارع يُدعى «الشحات عطوة سعود عطوة»، مع سبق الإصرار، بينهم زوجته وابنه وابنته، حيث نسبت إليهم النيابة أنهم في اواخر أغسطس عام 2020 بدائرة مركز البرلس، ارتكب المتهمون من الأول إلى الرابع، قتل مزارع برج البرلس المذكور، وذلك بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وأدوات عبارة عن طوق كاوتشوك ومشرط ومحقن طبي.

التحقيقات: نجل القتيل منعه من المقاومة وطعنه في بطنه

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين التفوا حول المنزل بواسطة المفتاح الخاص بالمتهم الأول، والذي يحتفظ به لكونه نجل المجني عليه، واستغلوا كونه مستغرقاً في نومه، فكبل المتهمان الثالث والرابع كلتا يديه، وجلس المتهم الأول نجله بالجلوس على رجليه، ليمنعه من المقاومة، وكال له عدة طعنات بسلاح أبيض، مشرط طبي، في بطنه.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الثاني انقض على رقبة المجني عليه بطوق من الكاوتش، وخنقه به، قاصدين بذلك جميعاً إزهاق روحه، فأحدثوا ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

كما وجه المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، للمتهمين الأربعة أنهم في ذات الزمان والمكان، سرقوا المنقولات الخاصة بالمجني عليه المذكور، والمقدر بالتحقيقات 52 ألف و54 جنيهاً، وكان ذلك ليلاً حال حملهم الأسلحة البيضاء والأدوات الأخرى المستخدمة في الواقعة، كما جرى اتهامهم بإحراز أسلحة بيضاء بدون ترخيص.

اعترافات المتهمين في النيابة

أما المتهمتين الخامسة والسادسة، فجرى اتهامهما باشتراكهما مع المتهمين من الأول إلى الرابع بارتكاب جريمة القتل بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، فحرضتا المتهمين على قتل المجني عليه، واتفقتا معهم على ذلك، ومولتاهم بمبالغ مالية مقابل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا لشراء الأسلحة اللازمة لتنفيذها، وقد تمت الجريمة بناءً على هذا التحريض والتمويل.

واعترف المتهم الأول، ويُدعى «حميدة»، 19 سنة، ابن المجني عليه، أمام النيابة، بأن والده كان يعامله بعنف واعتاد التعدي عليه، مما كون لديه دافعاً للانتقام منه، أما شقيقه «مريم»، 23 سنة، ربة منزل، فقالت هي الأخرى إن والدها أرغمها على الزواج في سن مبكرة، ولم يتدخل لحل مشاكلها مع زوجها، وحينما كانت تشكو له سوء معاملة زوجها لم يعرها إهتماماً، مؤكدة أنه لم يُحسن معاملتهم جميعاً، وترك والدتها وتزوج من أخرى.

أما زوجة القتيل، وتُدعى «الشيماء ع. ش.»، 40 سنة، ربة منزل، فقالت إنه أساء معاملتها وهجرها، وشيد طابقاً خاصاً فوق المنزل، وكان يقيم فيه بمفرده، فضلاَ عن تعدد علاقاته النسائية، كما كان بخيلاً، على حد قولها في التحقيقات، مما دفعهم جميعاً للتخطيط للتخلص منه.

وأضافت أنها حرضت على قتل زوجها، وكانت على علم بما يخططه ابنها وابنتها، وقالت أمام النيابة: «كنت عارفة وكنت بديهم فلوس علشان يجيبوا ناس يخلصوا عليه، ورّانا الذل، وكان بخيل ومش بيصرف علينا، كان بيصرف على علاقاته النسائية، وكنت بخد المحصول أبيعه، علشان أوفر فلوس لأولادي وهو كان متعدد العلاقات»، وفق ما جاء في أوراق القضية.