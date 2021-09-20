حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 20-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على إنشاء صداقات جديدة بشكل سريع، نظرا لكونه يتمتع بشخصية اجتماعية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

اليوم تنافر القمر مع الشمس يطالبك بأن تتجنب الحوارات الشائكة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.